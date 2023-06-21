Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yeni asgari ücret için görüşmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

ORTAK AKIL VE GÜÇ BİRLİĞİ

Emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyecek bu sonucun Başkan Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Bakan Işıkhan, kendilerinin de Erdoğan'ın gösterdiği istikamette asgari ücreti, hem işçileri memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini ifade etti. Çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliğiyle işletmeye, sorunları kararlılıkla çözmeye niyetli olduklarını anlatan Işıkhan çalışma barışını korumaya yönelik adımların süreceğini söyledi.

REFAH ARTIŞI DA YANSITILDI

Bakan Işıkhan, Komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zam gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulayacağız" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Asgari ücrette son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesi sonrası yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği sözünü veren Erdoğan, hükümete asgari ücret zammı görüşmeleri sırasında işçi tarafına daha yakın olunması doğrultusunda talimat vermişti. Asgari ücret tarihinde ilk kez 482 dolar seviyesini aşarak döviz bazlı rekorunu kırdı (1 dolar = 23.63 TL) Asgari ücret son 1 yılda yüzde 107 artarken, 22 yıldaki artış 61 kat olarak dikkat çekti.

DOLAR BAZINDA EN YÜKSEK DÜZEY

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önceki gün görüştüğü Başkan Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Geçen yıl temmuzda asgari ücrete yüzde 30 civarında ara zam yapıldığını anımsatan Atalay, "Bu sene, yüzde 34 ara zam oldu. Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey. Bu mükemmel bir şey mi değil ama bugünün şartlarında yapılması gereken buydu" dedi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığını vurgulayarak, "Tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılması uygulaması devam ediyor. Üretim, istihdam ve ihracat performansını korumak için sağlanan 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.