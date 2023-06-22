750 liradan 10 bin Euro’ya kadar konaklama imkanı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Kent genelinde bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını görecekler. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor. Erken rezervasyon avantajlarıyla insanlar tatillerini avantajlı yapacaklar" dedi. Bodrum'da yabancı turist hareketliliğinin devam ettiğini belirten Dengiz, "Kurvaziyerlerle turistler gelmeye devam ediyor. Bayramda konserler, eğlenceler, aktiviteler üst seviyelerde olacak ve bayram coşkusunu hep beraber yaşayacağız" dedi. Tatil için güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "Dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" dedi.