Bakanlık harekete geçti kasap denetimleri arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban bayramı mesaisini sürdürüyor. Vatandaşın bayramda hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için kasaplar başta olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı. Piyasaya arz edilecek her gıdanın, insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenilir olmasına özen gösteren Bakanlık, taşra teşkilatlarına talimat gönderdi. Bayram öncesi ülke genelindeki denetimleri artırarak hijyenik bir ortamda kurban kesimini amaçlayan Bakanlık, verdiği talimatlarla kurban etleriyle ilgili işlemlerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınmasını istedi.