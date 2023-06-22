Gözler memur ve emekli zammında

Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi de Meclis tatile girmeden çıkaracaklarını açıkladı. Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi beraberinde getirirken, vatandaşın kamuya ödemeleri, yükümlülükleri ve sosyal destekler başta olmak üzere devletten olan hakları da değişti.

86 KALEMDE İYİLEŞTİRME

Emzirme ödeneği 520 liraya, cenaze ödeneği 2 bin 54 liraya, çocuk parası aylık 268 liraya, aile zammı yardımı bin 341 liraya çıktı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak. Bakan Işıkhan yeni asgari iyileştirme, en düşük memur maaşına ilişkin düzenlemeye değerlendirme yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlerken çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesini sürdürdüklerini belirterek, haziran ayı enflasyon oranı belli olmamasına rağmen yüzde 15'ten fazla refah payı desteğini çalışanlara verdiklerini söyledi. Bakan Işıkhan asgari ücretin 86 kalemde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Enflasyonun da kontrol altına alınması sürecini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşsizlik oranımız azalacak, turizme yönelik iş gücü artışı sağlanacak, mevsimlik işçilikte artışlar olacak. Ekonomik tabloyu çok olumlu görüyorum" dedi.

MECLİS'TEN GEÇECEK

Başkan Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade etti. Işıkhan, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için torba yasada sunup Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MAALİYETİ

Yeni zamla birlikte günlük brüt asgari ücret 447,15 lira olurken, aylık brüt de 13 bin 414,50 liraya çıktı. Asgari ücretin işveren maliyeti, SGK primi işveren payı 2 bin 749,97 lira, işveren işsizlik sigorta primi 268, 29 lira, işverene toplam maliyeti 16 bin 432, 76 lira oldu.