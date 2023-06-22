Hedef: Reel faizi sıfırlamak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda "reel faizi sıfırlamak" olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLARI DEVAM EDEN PROGRAMDA HEDEFLER ŞÖYLE:

- Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi. Başkan Erdoğan onay verdi.

- Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışı da son aşamada.

- Şimşek'in, banka yöneticileriden memnun kaldığı ve çalışmaya devam edeceği bildirildi.

- Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.

- MB'nin konumu yeni dönemde "oyun kurucu" olarak belirlendi ve adımların bu yönde atılacağı kaydedildi.

- Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın kademeli faiz artışı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Erkan, programın hedefinin sürecin sonunda reel faizi sıfıra indirmek olduğunu kamuoyuna duyuracak.

- Atılan adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi ve yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor.

- Uluslararası sermaye akışının başlaması ile birlikte de yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.