Makine ihracatında yeni dönem rekoru

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında yaptığı makine ihracatı 11,7 milyar dolara ulaşarak ocak-mayıs dönemi rekoru kırdı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 11,7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatları 7 doların üzerinde seyrederken, miktar olarak daha az ihracat gerçekleştirilmesine rağmen değer bazında artış sağlandı. Kilogram başına ihracat değeri sektörün en çok ihracat yaptığı Almanya ve Rusya'da 10 dolara yaklaşırken, üçüncü sıradaki ABD'de 12,3 dolar oldu.