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Haberler Ekonomi Özgener’den enflasyon hedefine destek

Özgener’den enflasyon hedefine destek

Özgener’den enflasyon hedefine destek
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hükümetin, enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki güçlü ve kararlı duruşu desteklediklerini söyledi. İZTO binasında gerçekleşen haziran ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, 28 Mayıs'ta tamamlanan seçim maratonu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin İzmir'e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Özgener, "Sayın Şimşek'in göreve başladığı ilk gün itibarıyla iş dünyasına verdiği mesajlar bizler için büyük önem taşıyor. Destekliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Net 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücretin de hayırlı olmasını dileyen Özgener, şunları kaydetti: "Enflasyonun ücretli kesim üzerinde yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, alım gücünün artırılması, işgücünün milli gelirden aldığı payın artması ve çalışanlarımızın refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yapılan iyileştirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz."
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