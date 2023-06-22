Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu’ndan yeni şube

Ege Bölgesi'nde sağlık sektöründe uzun yıllardır önemli hizmetler sunan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, 500 metrekare alana kurulu ve son teknolojiyle donatılan Alsancak Şubesi ile yeni lokasyonunda tıbbi laboratuvar alanındaki öncülüğünü sürdürüyor.

1 MİLYONU AŞKIN TEST

TALATPAŞA Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, "Hizmete açmış olduğumuz yeni Alsancak Şubemiz 27 yıllık Talatpaşa tecrübesini yansıtan, İzmir'e yakışır bir laboratuvar oldu. Grup bünyesinde çalışılan yılda 1 milyonu aşkın testle vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması yolunda nitelikli laboratuvar hizmeti sunuluyor" dedi. Faaliyetlerine 1996 yılında İzmir'de başlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, insan kaynağı ve teknoloji alanındaki yatırımlarını destekleyen yeni Alsancak şubesinde nitelikli laboratuvar hizmetlerini hastalarıyla buluşturuyor. Uzm. Dr. Seven, "Profesyonel ekibimizle tüm dünyada kabul gören CE ve FDA onaylı test kitleri ve cihazlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hasta konforu ve güvenliğine bakış açımızla sunduğumuz hizmet standartlarımız, hastalarımız için laboratuvar süreçlerini keyifli hale getirdi" dedi.