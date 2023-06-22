Tire’de konut kiraları füze hızında

Yıl bazında konut kiralarının yüzde 227.8 oranında arttığı Tire, İzmir'in ilçeleri arasında açık ara birinci oldu. Emlak sektöründe faaliyet gösteren AK Partili eski Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli, Tire'deki temel sorunun imarlı yeni arsaların olmaması ile kentsel dönüşümün bir türlü hayata geçirilememesi olduğunu ifade etti. İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin bu konuda henüz hiçbir şey yapmadığını belirten İçelli, "Öncelikli olarak yeni konut alanları imara açılarak yeni arsalar üretilmeli. İlçenin en eski mahallerinde ada bazında gerçekçi kentsel dönüşüm planları hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmeli. Yakında yeni bir projesinin daha start alacağı TOKİ, ilçeye kazandırdığı konutlarla soruna çare olmaya çalıştı. Ancak yerel belediyelerde artık taşın altına elini koymalı" diye konuştu.