265.4 milyar liralık borç yapılandırıldı

KAMU alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında bugüne kadar 265.4 milyar liralık alacağın yapılandırması gerçekleştirildi. Toplam 4.5 milyon mükellef 265.3 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.