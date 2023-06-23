Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız

Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek dünde Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

BAKAN ŞİMŞEK 3 KAVRAMA VURGU YAPTI: İSTİKRAR, GÜVEN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK…

Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde parasal sıkılaşma sürecine dikkat çekilirken, kademeli faiz artırımları yapılacağı şeklinde mesajlar yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik faiz kararını değerlendirdi.Bakan Şimşek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik…

Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

'GÜVEN, KURALA DAYALI POLİTİKALARLA TEMİN EDİLİR'

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,

Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,

Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi

'TL'NİN İSTİKRARLI VE GÜVENLİ OLMASI DOLARİZASYONDAN KURTULMANIN EN ETKİLİ ÇÖZÜMÜ'

Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.

Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır.

Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."