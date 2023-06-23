Gümrük kapılarında bayram tedbiri başladı

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı için Türkiye'ye geleceklerin gümrük kapılarında yoğunluk yaşamaması, işlemlerinin hızlı ve konforlu bir şekilde ilerlemesi için bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda Bakanlık Türkiye'ye giriş yapılacak tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunulduğundan emin olunmasını ve bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanmasının mümkün olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı pasaportta en fazla 90 gün süre verilmektedir" denildi.