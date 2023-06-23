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Haberler Ekonomi Kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı sürecek

Kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı sürecek

Kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı sürecek
FAHİŞ kira artışlarının ardından ev sahibi ve kiracılar arasında büyüyen tartışmalar her geçen gün daha da ciddi adli vakaları beraberinde getiriyor. Bunun ardından Adalet Bakanlığı'ndan çalışma başlatıldı. Bu duruma önlem olması açısından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış üst sınırının bir yıl daha yüzde 25 olduğunu ve 1 Temmuz itibariyle devam edeceğini açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında, "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak" dedi.
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