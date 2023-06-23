TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 10,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.