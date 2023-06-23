Migros yeni hizmetleriyle Ege’de denize açıldı

MİGROS yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla kurduğu "Migros Deniz Market" yaz sezonunun gelmesi ile hizmete başladı. Migros'un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek. 45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market'te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3.500'den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.