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Haberler Ekonomi Ödemeler erkene çekildi! Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak

Ödemeler erkene çekildi! Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika haberi... Kurban Bayramı nedeniyle ödemeler öne çekildi. Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Ödemeler erkene çekildi! Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Bakan Göktaş, vatandaşlara toplam 2,7 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

"YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız" dedi.

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