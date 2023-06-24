Bakan Şimşek’ten ‘kararlılık’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız" dedi. Bakan Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak attığı mesajlarla enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Şimşek kısa mesajında, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'ının dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir" ifadelerini kullandı.