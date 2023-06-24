Bakioğlu Holding başarısını taçlandırıyor

BASKILI esnek ambalaj sektöründe dikey entegrasyon yapısıyla faaliyet gösteren Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri sürekli yatırım, üretim ve gelişimle hem Ege Bölgesi hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden birisi olan ve Türkiye'nin önde gelen plastik film üreticileri arasında bulunan Polibak, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe 17. Sırada yer alırken, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 18. sırada yerini aldı. Yine Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Şirketleri arasında faaliyet gösteren Bak Ambalaj aynı listede 39. sırada, Polietilen film üreticisi olarak faaliyetlerini sürdüren Bareks 67. sırada yerini alarak esnek ambalaj sektöründeki üretim gücünü ve ülke ekonomisinde yarattıkları katma değeri bir kere daha ortaya koydular.