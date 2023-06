Ege’de kurban bayramı bereketi

Muğla, Aydın ve İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde otoyollarda tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, Aydın ve İzmir'e akın etmeye başladı. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, İzmir, Aydın, Muğla karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

ÜNLÜLER ÇEŞME'YE AKACAK

Okulların kapanması ve sıcaklıkların yükselmesiyle magazin dünyasının ünlü isimleri soluğu Çeşme'de aldı. İlçedeki otellerde rezervasyonlar yüzde 70'i aştı. Turizmciler, bayram tatiline ve sezona hazır olduklarını ifade ederken, kasım ayına kadar sürecek iyi bir sezon beklediklerini belirtti. Çeşme'deki sezonun bu sene biraz geç başladığına dikkat çeken ÇEŞ- TOB ve ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Bu haftasonu 9 günlük tatile giriyoruz. Doluluk şu anda yüzde 70'leri geçti. Rezervasyonların daha da yukarı gideceğine inanıyorum. Otelci arkadaşlarım da bayram için çok olumlu görüş bildiriyor. Her şeyimizle hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

BODRUM'A 25 BİN ARAÇ GİRDİ

Kurban Bayramı'na 5 gün kala Bodrum'a giren araç sayısı bir günde 25 bine ulaşınca 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otel rezervasyonlarında da artış görüldü. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 750 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyonu bulacağı belirtilirken, trafik ise adeta kilitlendi. Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de otellerin çoğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığı kaydedildi. Fethiye'ye tatil için gelenler Ölüdeniz'de zaman geçirirken bazı tatilciler Babadağ'da yamaç paraşütü yapmayı tercih ediyor. Bayram tatilini Marmaris'te geçiren tatilciler ise halk plajında denize girip güneşleniyor.

AYDIN'DA BAYRAM BEREKETİ

Sezon hazırlıklarını geçen ay tamamlayan ve misafirlerini ağırlamaya başlayan Kuşadası ve Didim'deki oteller, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli pazarda hareketlilik yaşıyor. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, sezondaki en yüksek yoğunluğun yaşandığı temmuz ve ağustos aylarına Kurban Bayramı'yla birlikte hızlı girdiklerini söyledi. Özden, "Kurban Bayramı dönemi için rezervasyonlar iyi gidiyor. Yerli misafirlerimiz seçim sonuçlarını bekledi, kimse plan yapmak istemedi, şimdi onlar da rezervasyon yapmaya başladı. Yerli pazar canlanıyor. Kuşadası ve Didim için bayram dolu dolu geçecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

TATİL BELDELERİNDE FİYATLAR KATLANDI

Bodrum'da kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor. Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de fiyatlar yüzde 100'e yakın artış gösteriyor. 8 gece için ortalama 25 bin ile 50 bin TL'lik bir ücret ortaya çıkıyor. 9 günlük tatilde iki kişilik bir seçenek için en uygun otel fiyatı 10 bin TL. 5 yıldızlı 'ultra her şey dahil' paketlerde ise hesap 200 bin TL'den başlarken 500 bin TL'yi aşabiliyor. Marmaris bölgesinde sadece oda veya oda-kahvaltılı apart veya pansiyonlarda fiyatlar iki kişi için yaklaşık 10 bin TL'den başlıyor. Fethiye bölgesinde apart otellerde yine 10-15 bin TL civarı oda bulmak mümkün. Kuşadası ve Didim'de ise fiyat 8 gece için 10 ila 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.