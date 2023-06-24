Enerjideki milli meşale faturaları düşürdü

İlk kez Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde enerji faturalarının asgari ücret içerisindeki payı tek hanelere düşerken, Bakan Albayrak'ın yazdığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" reçetesi ile enerji faturaları tarihi düşüş gösterdi. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından, doğalgaz ve elektriğin tüketim maliyetleri, asgari ücretin içindeki payı bakımından 21 yılın en düşük seviyesine indi. Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücretteki payı incelenirken, elektrikte de doğalgazdakine benzer bir tablo kendini gösterdi. Doğalgazın bedava kullanıldığı Mayıs ayının ardından, sonraki faturalarda da 1 Mayıs 2024 tarihine kadar konut, ibadethane ve cemevlerinin kullanacağı doğalgazın 25 metreküpü ücretsiz verilecek.