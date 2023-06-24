Üreticiyi destekleyen tesis hizmete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi'nde projelendirilen 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' faaliyete geçti. İlk etapta bölgedeki üreticileri destekleyecek tesis, uzun vadede Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak. Bölge ve ülke ekonomisine artı değer katması beklenen tesis, küçükbaş hayvan üretiminde verim ve kaliteyi artıracak, bölgedeki koyun ırkının iyileştirilmesine ve hayvancılığın teşvik edilmesine de katkı sağlayacak.