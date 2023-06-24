Yaşlı ve engelli vatandaşlara 2.7 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yaşlı ve engelli vatandaşlara yatırdığı aylıklar bu ay Kurban bayramı öncesi hesaplara aktarılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesi yerine getiriliyor.

1.2 MİLYAR ENGELLİ AYLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" dedi. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında bu ay toplam 2.7 milyar lira destek sağlanacağını duyuran Göktaş, 1.5 milyar liralık yaşlı aylığı ödemesinin yanında 1.2 milyar liralık da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Göktaş, "Kurban bayramı dolayısıyla temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar lira ödeme yapmış olacağız" dedi.