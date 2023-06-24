Yüzde 25’ten fazla kira artışını kabul etmeyin

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibarin bir yıl süreyle geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında yasal düzenleme yapılacak. Yeni yılda kirada yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

EŞYALI-EŞYASIZ FARKETMİYOR

Yasal düzenlemede eşyalı eşyasız ayrımı bulunmuyor. Fatura dahil eşyalı apart gibi alanlarda oturanlar ise dönemsel yaşanan fatura artışları nedeniyle iki tarafında mağdur olmaması için ev sahipleri ile uzlaşma, anlaşma yoluna gidebilir. Bazı ev sahipleri kiranın yatırılmadığını öne sürmek için banka hesaplarını kapatıyor. Sözleşmedeki banka hesabının kapatılması durumunda kiracıya yeni hesabın bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Ev sahibi ısrarla paylaşmazsa kiracı PTT hesabı ile ödeme yapabilir ya da mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda kesinlikle elden ve belgesiz ödeme yapılmaması gerekiyor. Kiralık mülklerde yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir defa olmak üzere gerçekleşiyor. Yüzde 25 zammının dışında artış yapılamaz. Tüketici danışma hattı ALO 175, CİMER, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şikâyet edilebilir. Tüketici mahkemelerine başvurulabilir dava açılabilir. Bir yıllık kira sözleşmesi bitince "süre bitti" diyerek evden, işyerinden çıkarmak mümkün değildir.

ESKİ SÖZLEŞME GEÇERLİ

Ev sahibinin kendisi oturacaksa çıkarma hakkı bulunuyor. Oğlu ya da kızının oturacağını gerekçe göstererek kiracıyı çıkaran ev sahibi daireyi başkasına 3 yıl boyunca kiraya veremiyor. Aksi halde kiracıya tazminat ödemek durumunda kalır. Ev satılsa da kiracının eski sözleşmesi geçerliliğini korur. Yeni ev sahibi isterse kiracıya 6 ay süre verir, isterse kira sözleşmesinin bitim tarihinden 1 ay içinde dava açabilir. Evi yeni alanın dava açabilmesi için burada oturacağını, ihtiyacı olduğunu ispatlaması gerekiyor.