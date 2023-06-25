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Bodrum’a bir günde 150 bin araç giriş yaptı

OSMAN AKÇA
Bodrum’a bir günde 150 bin araç giriş yaptı
KURBAN Bayramı tatilinin başlamasıyla Muğla ve ilçelerinde trafik ve nüfus yoğunluğu arttı. Milas-Bodrum kara yolunda Koru mevkisinden Güvercinlik mevkisine kadar kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Marmaris'te ise ilçe girişinde görülen trafik yoğunluğu, Datça yolu boyunca devam etti. Emniyet ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında tatilcilere uyarı broşürleri verdi. Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı. Fethiye ilçesinde de Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı girişinde araç kuyruğu meydana geldi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum- Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi.
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