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Haberler Ekonomi ‘Kimsenin buğdayı tarlada kalmayacak’

‘Kimsenin buğdayı tarlada kalmayacak’

ADEM ÜLKER
‘Kimsenin buğdayı tarlada kalmayacak’
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Muğla'nın Milas ilçesinde hububat alımlarına Kurban Bayramı'ndan sonra da devam edecek. Milas'ta buğday üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini haftanın dört günü ilçede belirlenen alım noktasında, üç günü de randevulu olarak Çine'de teslim alan TMO'nun yeni bir depo arayışı içinde olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticinin müsterih olmasını istedi. Saylak, "Kimsenin buğdayı yerde kalmayacak. Hububat alım fiyatı üzerinden çiftçimizin ürünü alınacak" dedi.
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