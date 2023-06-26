Bordrolar yeni asgari ücrete göre düzenleniyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 34.04'lük zammın ardından hem özel sektör sektörde hem de kamuda, bordrolar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenleniyor. Net 11 bin 402 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 762 lirayı buluyor. Asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası Temmuz ayında 1710 lira, Ağustos'ta 1903 lira, Eylül ve yılın kalan her bir ay için 2280 lira olacak. Böylece yıl sonuna kadar gelir vergisi istisnası 12 bin 734 lira olacak.

DAHA AZ VERGİ YÜKÜ

Aylık 101,82 lira damga vergisi istisnası da yıl sonuna kadar 610 lirayı bulacak. Böylece vergi dışı kalacak asgari ücret tutarı 13 bin 344 lirayı bulacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek.