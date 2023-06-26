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Çeşme plajlarına bayram erken geldi

ERCAN AKGÜN
Çeşme plajlarına bayram erken geldi

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgenin ünlü plajı Ilıca'da da tatilciler denize girip serinlerken, Çeşme ve Alaçatı'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 1 milyonun üzerinde tatilcinin Çeşme'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Demir, "Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması güzel oldu. Biz şu anda dolu dolu yazı yaşıyoruz. Çarşılarımız, plajlarımız, sokaklarımız oldukça hareketli" diye konuştu.

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