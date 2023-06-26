Ege’den 159 firma şampiyonlar liginde

Ege Bölgesi, ihracatçı firmaların şampiyonlar ligi konumundaki ilk 1000 ihracatçı listesinde 159 firma ile güçlü konumunu sürdürdü. Ege Bölgesi, ihracat şampiyonlar liginde en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken, İzmir 75 firmayla ilk bin ihracatçı listesinde İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizli 25 firmasıyla listede yerini alırken, Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk bin listesinde temsil ediliyor. Aydın'dan 7, Balıkesir ve Kütahya'dan 6'şar firma, Muğla'dan 3 firma ve Uşak'tan 2 firma ilk bin listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı. Ege Bölgesi'nden 18 firma 2022 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine yeni girerken, 141 firma listede kalmayı başardı.

'SAYIMIZ DAHA DA ARTACAK'

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ilk 1000 ihracatçı listesinde Ege Bölgesi olarak güçlü konumlarını koruduklarının altını çizdi. Ege Bölgesi'nin ihracatındaki sektörel zenginliğe vurgu yapan Eskinazi, "Kimya, elektrikelektronik, çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün, yaş meyve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde ihracat şampiyonları Ege Bölgesi'ndeki firmalarımız. Türkiye'ye ihracatı öğretmiş bir kent olarak, ilk 1000 ihracatçı listesinde sayımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.