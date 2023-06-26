MB’den bankacılıkta ‘Sadeleşme’ adımı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Cuma günü bankacılarla bir araya gelmesinin ardından düzenleme çerçevesindeki ilk gevşeme, menkul kıymet tesisi kapsamındaki bilançolardaki TL ağırlığıyla ilgili olarak geldi. Bankaların bu bilançolarda öngörülen TL ağırlığı yüzde 60'dan yüzde 57'ye çekildi. Merkez Bankası, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi. Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

KADEMELİ OLARAK SÜRECEK

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada da "Para Politikası Kurulunun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir" bilgilendirilmesi yapıldı. Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulamasının piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen açıklamada, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak süreceği bildirildi.