Türkiye yenilenebilir enerjide ihracatçı konuma yükseldi

Öner, "Yenilenebilir enerji yatırımcısı 10 ülkede yatırıma yönelmiş durumda. Bundan sonraki süreçte ABD ve Afrika ülkelerinde daha fazla Türk göreceğiz" dedi.

'Enerjide tam bağımsızlık' parolasıyla yenilenebilir enerji sistemlerine ağırlık veren Türkiye, artık bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri ligine yükseldi. 1.5 milyar euroluk rüzgar sanayisi sektörünün yüzde 80'ini ihraç eden Türk yatırımcı, dünyanın pek çok ülkesine ekipman ihraç etmeye başladı. 4T Platformu Başkanı ve Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, "Yenilenebilir enerji yatırımcısı Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de yatırıma yöneldi. Bundan sonraki süreçte ABD ve Afrika ülkelerinde daha fazla Türk yatırımcı göreceğiz" dedi.

25 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Rüzgar türbini ve ekipman üretimi de dahil edildiğinde rüzgar sektörünün 25 bin kişiyi aşan istihdama ulaştığını belirten Öner, üretimde yerlilik oranlarının da her geçen gün arttığını kaydetti. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) kendini yenileyerek daha da iyi hale geldiğini ifade eden Ali Rıza Öner, "Öyle ki coğrafi koşullarda göz önüne alınarak YEKDEM'e yeni kaynak türleri eklendi. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması dolayısıyla dalga ve akıntı kaynaklarından da elektrik üretilebilecek. Ayrıca Marmara, Ege kısmen Karadeniz kıyılarında da deniz üzerine rüzgar santralleri kurulabilecek" diye konuştu.

KREDİ MUSLUKLARININ AÇILMASI SEVİNDİRDİ

Küresel ekonominin düzelmesi ve kredi musluklarının açılması ile beraber 2025 yılı sonuna doğru yenilenebilir enerji yatırımı furyasının artarak pik noktaya geleceğini kaydeden Ali Rıza Öner, "Türk yatırımcısı yenilenebilir enerji işini çok sevdi. Özellikle rüzgar ve güneş yatırımları için kendi tesisini kendi kabiliyeti ile kuran inşaat şirketleri ve enerji şirketleri başta Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de büyük küçük yatırımlara başladı. Burada temel referans noktası, yenilenebilir enerji tarifelerinin cazip olması" ifadesini kullandı.

'ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ'

Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC'nin de İş Geliştirme Direktörü olan Ali Rıza Öner, çöpün çevresel bir sorun olduğunu belirterek, doğaya olan zararlarının en aza indirgenmesinin, mümkünse yok edilmesinin önemini vurguladı. Öner, "Çöpten enerji üretimi işi, hem çevre hem de ekonomi için mutlaka desteklenmeli" dedi.