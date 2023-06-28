Bodrum ve Fethiye’ye tatilci akını

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 100 bini geçti. Fethiye'de ise 5 kilometre araç kuyruğu oluştu... İlçe Emniyet Müdürlükleri Fethiye ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılarak kırmızı alarma geçirildi. Kurban Bayramı tatilini değerlendirme isteyen vatandaşlar Bodrum ve Fethiye'ye akın etti. 4 günde Bodruma giren araç sayısı 100 bini geçti. Fethiye'de ise 5 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı.