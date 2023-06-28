İstenmeyen iletilere rekor ceza!

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden çıkarılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, 2016 yılından bu yana ticari elektronik ileti şikayetlerini TİSS üzerinden iletebiliyor.

BAŞVURULAR 800 BİNİ BULDU

Sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin alınabilmesine, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri tarafından yürütülen inceleme sürecinin takip edilebilmesine, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesine imkan sağlanıyor. Yapılan şikayet başvuru sayısı 2020 yılında 614 bin 842 olurken 2021'de 709 bin 232' ulaştı. Şikayetler kapsamında, kesilen ceza tutarı, 2020 yılında 319 milyon 221 bin 780 lira, 2021 yılında 310 milyon 206 bin 124 lira oldu. Sisteme, 2022 sonu itibarıyla ise 791 bin 679 şikayet başvurusunda bulunuldu. Şikayetlerin yüzde 79'unu SMS, yüzde 19'unu sesli arama, yüzde 2'sini ise e-posta başvuruları oluşturdu. Bu şikayetler kapsamında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince 371 milyon 30 bin 842 lira idari para cezası uygulandı.

WEB SİTESİ YENİLENDİ

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki sistemin arayüzü de yenilendi. "https:// tiss.ticaret.gov.tr" üzerinden hizmet veren ve e-Devlet Kapısı'ndan da giriş yapılabilen yeni TİSS, kullanıcı dostu bir platform olarak tasarlandı.