Yıldızı parlayan meslek: Emlakçılık

İlk ortaya çıktığı zamanlardan bu yana resmiyet kazandı. 1990'lı yıllarda sadece bir masa ve telefonu olması yeterliyken artık belli bir yasası ve kuralları bulunuyor. Takas yöntemleriyle başlayan emlakçılıkta zaman içerisinde ofisler kurulmaya başladı. Bununla ilgili 24 yıldır İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanlığını yapan Mesut Güleroğlu, yaptığı çalışmalardan bahsetti. Aynı zamanda emlak sektöründe çalışan emlakçılar da bu sektörün fazlasıyla önemli olduğuna dikkat çekti.

TAŞINMAZ BELGE ŞARTI

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, "2004 yılında bir karar çıkardık. Bu kararla birlikte emlakçılık mesleği bir kimlik kazandı. Artık emlakçı olmak isteyenler 100 saat zorunlu eğitim almak zorunda ve üniversite mezunları 6 ay lise mezunları ise bir yıl boyunca staj yapmak zorunda. Buna ek olarak bir de mesleki yeterlilik seviye 5 emlakçılık belgesi alınması gerekiyor. Sonrasında da stajı bitirdiklerinde kontroller onaylandığında taşınmaz yönetmeliğine uygun 'Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Yetki Belgesi' veriliyor. Eğer bir emlakçıyla çalışmak istiyorsanız o zaman taşınmaz yetki belgesini görmeniz gerekiyor" dedi. Gayrimenkul piyasasının şu an durgun olduğunu dile getiren Güleroğlu bir tavsiyede bulundu. "Gayrimenkul ciddi bir yatırım aracı. Eğer konut kredi faizleri uygun bir rakama çekilirse ve konut almak için kullanılacak krediler de yukarı çıkarsa o zaman vatandaş da ev almayı düşünebilir". Bütün bunların yanı sıra gayrimenkul piyasasının içerisinde 350 iş kolunu barındırdığını ve canlılık sağlanırsa bütün iş kollarının sektöre tekrar dönebileceğini söyledi. Son olarak vatandaşları yalancı ilanlara karşı uyararak karşı taraftan taşınmaz belgeleri istemeleri gerektiğini vurguladı.

GELECEK VAAD EDİYOR

Pandemi döneminde İzmir'e göçün çok fazla olduğuna dikkat çeken Abibo Gayrimenkul yöneticileri İbrahim Dinç ve Songül Dinç, talebin çok olduğunu ama yeterli ev/ arsa olmadığını söyledi. Songül Dinç, "Pandemi zamanında çok ciddi bir artış yaşandı ama şu anda bir durgunluk söz konusu. Aynı zamanda sektörler de çalışamadığı için üreticiler azaldı ve mevcut piyasadaki evlerin fiyatları arttı" dedi. İbrahim Dinç ise "Emlak

sektörü asla bitmeyecek bir sektör. Aynı zamanda iyi kazandıran bir meslek. Yeni yasayla bizler artık yüzde 2 artı KDV alıcıdan, yüzde 2 artı KDV de satıcıdan komisyon alabiliyoruz. Eğer işinizi seviyorsanız ve dikkatli çalışıyorsanız zaten önü açık bir meslek olduğunu fark edeceksiniz. Gayrimenkul gelecek vaad ediyor" dedi.

METİN DOĞRUÖZ / SENİH BAYANKULU

GİTTİKÇE PROFESYONELLEŞİYOR

Eylül Emlak sahibi Metin Doğruöz ise 13 yıldır bu sektörde ve emlak sektörünün gittikçe profesyonelleştiğini söyledi. Buna ek olarak Doğruöz, "Pandemi sonrası bir artış yaşandı ama fiyatların aniden yükselişi ve kredilerin kapanması insanların satın alma gücünü düşürdü. Yine satışlar oluyor ama eskiye oranla daha az olduğunu söyleyebilirim" dedi. Bölgelerin özelliklerinin talepleri çok etkilediğine belirten Doğruöz "Eğer kafa dinlemek istiyorlarsa, sakinlik arıyorlarsa o zaman Urla-Güzelbahçe alanları tercih ediliyor. Denize yakınlık, temiz hava. Bunlar hep etken" dedi. RE/MAX Up Gayrimenkul Emlak Danışmanı Senih Bayankulu piyasadaki durgunluğun pazarlama faaliyetlerinde müşteriye ulaşma stratejilerini de çeşitlendirdiğini söyleyerek yeni nesil danışmanlıkta artık müşteriye gidenin kazandığı bir sistem olduğuna dikkat çekti.

ÖZEL HABER