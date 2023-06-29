Bakan Kacır’dan müjde: TÜBİTAK bursları artırıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan öğrencilere bayram müjdesi verdi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bursları bu yıl ikinci kez arttı. Lisans öğrencisine 3 bin, doktora sonrası araştırmacılara 19 bin lira burs Bu kapsamda önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 2 bin 180 liradan 3 bin liraya, yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 7 bin 275 liradan 10 bin liraya, doktora öğrencisine verilen burs miktarı 9 bin 920 liradan 14 bin liraya, doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 13 bin 230 liradan 19 bin liraya yükseltildi. BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan kriterlere göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 5 bin lira ve doktora sonrası araştırmacılar 6 bin liraya kadar performans ödemesi alabilecek.