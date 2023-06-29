Ege’de bayram bereketi

Tüm esnafın yüzü güldü... Oteller ve pansiyonlar tam kapasiteye ulaştı sahillerde adım atacak yer kalmadı... Emniyet güçleri ve karayolları yetkilileri oluşan yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşanmamasına yönelik 24 saat aralıksız teyakkuza geçti. Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadı. İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan turizm beldelerindeki esnafın da yüzü güldü. Sıcak havaya rağmen 24 saat görevinin başında olan polis ekipleri de, tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen vatandaşlara asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Alaçatı gişelerinde oluşturulan kapama noktasında vatandaşlara genel asayiş uygulamasının yanı sıra, araçlarına ise görevli trafik polisleri tarafından sorgulama yapıldı. Polis ekipleri, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını da tebrik etti.

NUFÜS PATLAMASI OLDU

Kurban Bayramı'nın en yoğun yaşandığı illerden birisi Aydın oldu. Aydın'ın nüfusu Kuşadası, Didim

ve diğer ilçelere tatil dolayısıyla gelen turistlerle birlikte 2,5 milyonu aşarken kente akın akın turist gelmeye devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil kararının ardından Kuşadası ve Didim gibi iki tatil kentiyle gözde olan Aydın'da yoğunluk görüldü. Aydın'ın nüfusu, tatil dolayısıyla gelen turistlerle birlikte 2.5 milyonu aştı. Özellikle oteller neredeyse tam kapasiteye ulaştı.

HER YER TIKLIM TIKLIM

Mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yoğunluk yaşanıyor. Doğası ve turkuaz rengi koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler olurken, Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere ilçedeki plajlarda boş yer bulmak çok zor. Her bütçeye uygun otelin bulunduğu ilçede, yoğunluktan dolayı zaman zaman trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Didim'de de Altınkum Plajı, yılın en kalabalık günlerini geçiriyor. Yerli yabancı binlerce turist plajlarda, güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın sahil beldeleri yerli ve pyabancı turist akınına uğradı.

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Kız Kumu Plajı en çok tercih edilen yerler oldu. Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası 'Kleopatra Plajı' ve antik kalıntılar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle adaya gelen tatilciler, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıların yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajında güneşlenip denize girdi. Fethiye'de de Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plaj'ında yoğunluk yaşandı. Ölüdeniz Mahallesi'ne giden kara yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

24 SAAT YOĞUN GÜVENLİK

Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bodrum'da trafik durma noktasına gelirken bir günde ilçeye giren araç sayısının 25 bini bulduğu öğrenildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri bölgelerinde trafiği akıcı hale getirmeye çalışıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik uygulamasını gece gündüz yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini ise 24 saate çıkardı. Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.