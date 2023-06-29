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Haberler Ekonomi Kemeraltı bu bayramda umduğunu bulamadı

Kemeraltı bu bayramda umduğunu bulamadı

Kemeraltı bu bayramda umduğunu bulamadı
Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Kurban Bayramı'nda esnafın beklediği işi yapamadığını kaydederek, "Kemeraltı artık AVM'lerden daha mı pahalı" sorusunu yanıtladı. Girgin, değişime vurgu yaparak, Kemeraltı'nın en büyük sıkıntısının otopark ve ulaşım maliyeti olduğunu anlattı. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Kurban Bayramı beklentinin altında kaldığını anlatarak, Kemeraltı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çarşının kalabalık olduğunu ancak bayramlık alışverişi yapanların sayısının az olduğunu kaydeden Girgin, "Belli rotalarda gelinlikçiler, sünnetçiler, abiyeciler iş yapar durumda. Hem gurbetçiler geliyor hem de düğün sezonu başladı ama bayram alışverişi maalesef yoktu. Ufak tefek bayram alışverişi tabi ki oldu ama beklentimizin altında kaldı" dedi.
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