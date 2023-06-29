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Haberler Ekonomi Kira uyuşmazlığı en fazla 1 ayda çözülecek

Kira uyuşmazlığı en fazla 1 ayda çözülecek

Kira uyuşmazlığı en fazla 1 ayda çözülecek
Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.
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