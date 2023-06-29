Merkez Bankası 8.5 milyar dolarlık artış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla net uluslar arası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolarla tarihin en büyük haftalık artışını yaptığını açıkladı. TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın analitik bilanço verilerine göre tarihin en büyük haftalık artışını yaptığını belirten Şimşek, paylaşımında "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.