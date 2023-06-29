Merkez Bankası’nda rezerv artışı bekleniyor

TCMB net uluslararası rezervleri geçen hafta 8,5 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydetti. Bankacılar önümüzdeki hafta açıklanacak Merkez Bankası'nın toplam ve net rezevlerinde artış bekliyor. Net rezervlerin 9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerini TL'nin değerini savunmak için kullanmayı bırakmasıyla birlikte net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışı gerçekleştirdiği hesaplanıyor.