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Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatları

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatları
Çalışan işçiler "meslek hastalığı", memurlar da "vazife malulü" kapsamında yer alıyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabiliyor. Engelli vatandaşlar da her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalayabilir. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine 1 konut ile sınırlı olmak kaydıyla faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor. Vergi indirimi ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Şeker, astım hastaları da vergi indirimine başvurabiliyor. Elektrik ve su tarifesinde indirim yapılıyor, eğitim masrafları devletten. Ek ödemeler için müracaat gerekmiyor. En az yüzde 40 engelli raporu olan yararlanıyor. Daha bunun gibi birçok haklar vatandaşlara sağlanıyor.
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