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Haberler Ekonomi Türkiye ihracatta ve lojistikte üs oldu

Türkiye ihracatta ve lojistikte üs oldu

Türkiye ihracatta ve lojistikte üs oldu
Ticaret Bakanlığı, yayınladığı mesajla Türkiye'nin ihracatta ve lojistikte geldiği aşamayı gözler önüne serdi. Ticaret Bakanlığı, ihracattaki ürün ve bölge çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürdürülebilir ihracat modeli çerçevesindeki çalışmaların, dış ticaret dengesi de gözetilerek, tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Türk ürünlerini ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini artırmanın önemine işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü 229 ülkeye ihraç etmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.
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