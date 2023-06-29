Yenilenebilir enerjide büyük atılım yapıldı

Türkiye'deki yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalarla 2002 yılında 31 bin 846 megawat olan Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 103 bin 809 megawat oldu. Bu kurulu gücün 31 bin 571 megawatını hidrolik enerjiye, 11 bin 437 megawatını yerli kömüre, 11 bin 396 megawatını rüzgâr enerjisine, bin 691 megawatını jeotermal enerjiye, 2 bin 309 megawatını biyokütle enerjisine ve atık ısıya, 9 bin 245 M megawatını ise güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri oluşturuyor. Bu kapsamda 2022 yılı sonu itibarıyla 103 bin 809 megawat seviyesine ulaşan elektrik kurulu gücü içindeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün payı yüzde 65'i aştı. Ayrıca küresel pazar politikaları ve değişimlerine hızla uyum sağlanması suretiyle 2022 yılında 2,7 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde edilirken, Türkiye'nin dünyadaki pazar payı yüzde 63 seviyesine çıkartıldı.