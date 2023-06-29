Yeşilyurt Pazaryeri Projesi hazırlıkları devam ediyor

Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilecek Yeşilyurt Pazaryeri'nde, inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi 4500 metrekare arsa üzerine inşa edilecek pazaryeri, 2 katlı olarak planlandı. Buna göre, toplam inşaat alanı yaklaşık 9000 metrekare olan modern pazaryerinin alt katında 110 araçlık otopark, üst katında da tezgah alanları bulunacak. Ayrıca 60 araçlık açık otopark yer alacak. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilmesi ve modernleştirilmesi için gerekli ihale sürecini tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde yer teslimini yapacaklarını ifade etti.