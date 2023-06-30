Aydın’ın milli meyvesi incir tezgahlardaki yerini aldı

ANNE sütünden sonra en faydalı besin olarak bilinen Aydın inciri tezgahlardaki yerini aldı. Aydın ve çevresinde karayolları üzerinde kurdukları tezgahlarda incir satışlarına başlayan üreticiler bu yıl verimin ve incir kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirterek fiyatlardan da memnun olduklarını söylediler.

KASAYLA DA SATIŞ YAPILIYOR

AYDIN-DENİZLİ Karayolu üzerinde Serçeköy mevkiinde 5 senedir meyve satışı yapan 27 yaşındaki çiftçi Hasan Yurdagül, erkencil tezeren incirini tezgahında satmaya başladı. İncirin üç gün önce çıktığını ve tezgahta yerini aldığını ifade eden Yurdagül, "Yaz tatili olmasından dolayı yoldan oldukça yoğun bir geçiş var. Bu yoğunluğa bayram tatili de eklenince satışlarımız oldukça güzel. Tatilciler, hem kendileri yemek için hem de misafirliğe gittikleri yer için incir alıyorlar" dedi. Kiloyla ve kasayla incir satışı yaptıklarını kaydeden Yurdagül "Sezonun ilk tezeren incirlerinin kilosunu 100 TL'den satıyoruz. Geçen sezonunun incirleriyle fiyat aynı" ifadelerini kullandı.