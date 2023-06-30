Oyun dünyasından yarım milyar dolarlık yatırım yolda

TÜRKİYE'NİN yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik yürüttüğü stratejiler meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'de hızla büyüyen dijital oyun sektörü, yabancı yatırımcıların radarına girdi. Avrupa ve Ortadoğu fonlarının 5 yılda oyun sektörüne 38 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdığını aktaran StartGate CEO'su Durmuş, "Bunun 11 milyar dolarını Türkiye'ye çekeceğiz" dedi.

38 MİLYARLIK BÜTÇE AYRILDI

Sektörün önde gelen şirketleri, Avrupa ve Ortadoğu fonlarının önümüzdeki 5 yılda oyunlara 38 milyar dolar yatırım ayırdığını, bunun 11 milyar dolarlık kısmının Türkiye'ye çekileceğini belirtiyor.

Türkiye'den yeni oyun geliştiricilerinin çıkması için bir girişimcilik merkezi kuran StartGate, dijital oyun sektörüne ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu merkezde yatırımcı ve girişimcileri buluşturacaklarını aktaran StartGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, "Avrupa, Amerika, İngiltere ve Ortadoğu'dan fonlar bu alana yoğunlaştı. Özellikle Ortadoğu bu anlamda pazara büyük giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu dev fon şirketleri önümüzdeki 5 yılda oyun sektörüne 38 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdı. Şu anda bu fon şirketleriyle görüşme halindeyiz. 38 milyar dolarlık bütçenin 11 milyarını ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarını Ortadoğu'dan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.