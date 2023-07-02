Emeklilerin Ege kasabası hayali gerçek olacak

Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken aynı zamanda aktif yaşlanma merkezleri de kurulacak. Kilit kavramın erişilebilirlik olduğu kentler, öncelikle yaşlı, engelli ve çocuk gibi dezavantajlı grupları kapsarken onların günlük yaşamını kolaylaştıracak bir tasarımda hazırlanacak.

HİZMETLERE KOLAY ERİŞİM

2007'te Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeme aldığı yaşlı dostu kentlerde dış mekân ve binalar, ulaşım, konut, sosyal katılım, toplumsal yaşama dâhil olma, toplum desteği ve sağlık hizmetleri kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak. Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi, güvenilir bir ortamda yaşaması ve bağımsız bir yaşama sahip olması amacıyla tasarlanacak kentler, insanların emekli olup Ege kasabasına yerleşme hayaline bir alternatif olacak.

YEŞİL ALANLAR ARTIRILACAK

Yaşlılar için parkur haline gelen kentlerde, eğimi olmayan, engel ve yaşlı dostu rahat yürünebilir kaldırımlar ve bina girişleri, asansörlü binalar ve toplu taşıma durakları, güvenli ve konforlu toplu taşıma, ihtiyaçlarına göre modifiye edilmiş konutlar ve iç mekânlar ve güvenli mahalleler yapılacak. Kaldırım ve ağır kapılar gibi yaşlı düşmanı yapılar ortadan kaldırılırken kent içindeki yeşil alanlar ve yürüyüş alanları artacak. Kentlerde, yaşlıların yaşadıkları yerde söz sahibi olabilmeleri için gönüllü evleri, belediye meclisleri gibi sivil katılım imkânı sağlayan mahalli birimler de yer alacak. Yaşlıların hem kendi aralarında, hem de başka yaş gruplarından insanlarla bir araya gelebileceği açık ve yeşil kamusal alanlar oluşturularak sosyalleşme ihtiyacı da karşılanacak.