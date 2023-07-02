İzmir bireysel kredi riski en yüksek üçüncü il oldu

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yayımladığı yeni "Aylık Bülten"e göre Nisan 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 478 bin kişi, tutar 1 trilyon 992 milyar lira oldu. Raporda İzmir'e dair veriler de yer aldı. İzmirlilerin kullandığı bireysel kredi tutarı ise 137 milyar 448 milyon TL'ye ulaştı. Son bir yılda kullanılan bireysel kredi tutarı ise 63 milyar TL olarak açıklandı. İzmir, bireysel kredi riski yüksek iller arasında 3'üncü sırada yer alırken İzmirlilerin ortalama borcunun 41 bin 762 TL olduğu belirtildi.