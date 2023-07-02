Kadın mühendisler ‘cam tavanlar’ı yıkıyor

TÜRKİYE'DE yapılan farkındalık çalışmaları ve projelerle kadınların iş hayatındaki varlığının her alanda desteklenmesiyle, kadın mühendis sayılarında artış yaşandı. 2022'de kadın mühendis sayısı yüzde 44'e ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Limak Vakfı ve BM Kalkınma Programı paydaşlığında yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesi hayata geçirildi.

PES ETMEDİ

Genç mühendis adayları bu yıl ikincisinin düzenlendiği yarışmada "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" üzerine projeler üretti. Projenin katılımcılarından olan Hande Babacan Belenköylü, Türkiye'de başarıyla yürüttüğü mühendislik kariyerinin ardından İsveç'ten iş teklifi alarak yurt dışında ülkesini temsil etme fırsatı yakaladı.

Belenköylü, "Sektörde tutunmaya çalışırken o görünmez cam tavanlara çarpıp düşenler oldu, pes edenler oldu. Ben çarpa çarpa o cam tavanları kırdım. Türkiye de bu konuda daha da bilinçleniyor ve kadınların mühendislik sektöründeki yeri artıyor. Bundan gurur duyuyorum" diye konuştu. İsveç'te çok uluslu ve başarılı bir şirkette çalışan Belenköylü, aynı zamanda "Türkiye'nin Mühendis Kızları" platformundan genç mühendis adaylarının sorularını yanıtlıyor ve onlara mentorluk yapıyor.