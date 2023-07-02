Motosiklet satışları 1 yılda yüzde 70 artış gösterdi

2. el otomobilde fiyatların artması nedeniyle vatandaşlar motosiklete yöneldi. İzmirli motosiklet satıcısı Mustafa Dinamit, "Geçen yıl boyunca toplam 600 motosiklet satmıştım, bu yıl 6 ayda 900 satış yaptım. Geçen yılki satışların yüzde 70 üstüne çıkmış durumdayız. Taleplere yetişemiyorum. Şu anda motosiklet bekleyen 60 müşterim var" dedi. Mustafa Dinamit, otomobile göre fiyatının ucuz olması, park yerini sorunu yaşamaması, trafikte akıp gitmesi gibi sebeplerle insanların motosikleti tercih eder olduğunu söyledi. Dinamit, ayrıca yasal düzenlemeyle B grubu ehliyetliler de 125 cc motosiklet kullanabildiğini, bunun da satışların patlamasında rol oynadığını belirtti.