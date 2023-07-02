Sektörde her geçen yıl gözlük satışı artacak

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gözlük kullanımı artıyor ve kullanım yaşı da düşüyor. Elektronik cihazların sayısının artmasıyla artık küçük yaşlardaki çocukların bile ellerinde telefonlar ya da tabletler var. Eğer böyle giderse kısa vadede gözlük kullanımı ciddi oranda artış gösterecek.

'KISA VADEDE ARTIŞ'

III. Bölge İzmir Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Ersan Tüyene ve Manisa Gözlükçüler Odası Başkanı Öner Akbilek, mevcut gözlük kullanım durumlarını ve sektörü değerlendirdi.

Kısa ve orta vadeye bakıldığında gözlük kullanımının ciddi anlamda artacağını belirten Ersan Tüyene, "Teknolojiyle birlikte insanlar gözlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple de artık kullanım yaşı da düşüyor. Sürekli cihazlarla bir aradayız ama bu bir yandan teknolojiye olan ihtiyacı artırırken bir yandan da göze olan farkındalığı da artırıyor. Gözlükler, gözümüzde oluşan kusurları gideren tıbbi bir cihaz ve oldukça önemli. Ama uzun vadeye baktığımızda teknoloji bu kadar hızlı gelişmeye devam ederse, göz çizdirme ya da lazer gibi tedavi yöntemleriyle gözlük kullanımı tamamen azaltılabilir. Tabi bunlar şu anda da yapılıyor fakat yan etkileri bulunuyor. Sonrasında gözün numarasının tekrarlanması da mümkün. Bunları ancak 50-60 yıl kadar sonra görebiliriz. Ama kısa bir geleceğe bakıldığında kesinlikle kullanım artacak" dedi.

Öner Akbilek de gözlük montajlarının ve üretiminin müesseseler içerisinde yapıldığına dikkat çekti. Akbilek, "Reçeteler yazılıyor ve optisyenlik müesseselerine geliyorsunuz. Ardından bizler sistemden bütün reçete geçmişini görerek ona uygun bir gözlük oluşturmak için adımları atıyoruz. Bu süreçler de müesseseler içerisinde gerçekleşiyor. SGK da belli oranlarda ödeme yapıyor. Bu sebeple gelen kişi, gözlük cam ve çerçeve parasının tamamını ödemek zorunda kalmıyor" ifadelerini kullandı